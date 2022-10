„Fakt oder Phantom“ kann nur ein schlechter Scherz sein

Werbung

Die ORF-Sendung „Report“ hatte es in dieser Woche in sich – im negativen Sinn. Allein schon der Titel des Beitrages „Flüchtlingskrise - Fakt oder Phantom?“ ließ ganz viele Menschen im Burgenland fassungslos zurück.

Auch wenn der Bericht teilweise durchaus die Stimmungslage in den Grenzgemeinden rübergebracht hat, so schwang doch stets ein Hauch Verharmlosung mit. 77.000 Aufgriffe mit Ende September zeigen ganz deutlich, dass von einem „Phantom“ nicht einmal ansatzweise gesprochen werden kann. Fakt ist, dass heuer das Rekordjahr von 2015 (88.000 Aufgriffe) übertroffen werden wird.

Dass hier der ORF am Küniglberg überhaupt einen derartigen Bericht mit einer Frage betitelt und somit in den Raum stellt, als ob sich hier die burgenländischen Gemeinden künstlich aufregen oder gar grundlos übertreiben, ist ein Schlag in das Gesicht vieler Menschen, die tagtäglich mit dieser realen Flüchtlingskrise konfrontiert sind. Und das seit vielen Monaten. Die Bürgermeister der Grenzgemeinden kamen in dem „Report“-Beitrag zu Wort und berichteten auch, dass sich viele Bewohner mittlerweile abends aus Angst nicht mehr alleine spazieren gehen trauen. Auch ein Fakt und kein Phantom.

Das Flüchtlingsthema ist nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich Reizthema. Während die Bundes-ÖVP zwar um das Thema Bescheid weiß, aber noch keine wirklichen Lösungen anzubieten hat, ist die Bundes-SPÖ nach wie vor auf der „Phantom“-Welle unterwegs und tut so, als ob es keine Probleme gäbe.

Wie die Bevölkerung dazu steht, sollte spätestens seit der Bundespräsidenten-Wahl klar sein: Da kamen die rechten Parteien auf gut ein Drittel der Wählerstimmen. Diese würde bei einer Nationalratswahl die FPÖ für sich vereinnahmen. Deshalb hat die SPÖ, trotz Umfrage-Führung, langfristig nur eine Chance auf Platz 1, wenn sie in Sachen Flüchtlingen endlich die rosarote Brille abnimmt.