Für viele Menschen brennt jetzt wirklich der Hut

Anfangs wurden in manchen Stammtischrunden noch Scherze über den hohen Spritpreis gemacht. Mittlerweile ist die Teuerungswelle bei vielen Menschen angekommen und bitterer Ernst.

Am Beispiel des Vereins „Alleinerziehend – aber nicht allein“ spiegelt sich die ganze Dramatik der derzeitigen Situation wider. Zum einen haben die Verantwortlichen gerade die letzten Lebensmittelgutscheine an hilfsbedürftige Frauen ausgegeben, da die Nachfrage enorm war. Zum anderen sinkt aber auch die Spendenbereitschaft, was den auf Spenden angewiesenen Verein selbst unter Druck bringt. Aus diesem Grund veranstaltet der Verein am 19. Juni einen Flohmarkt in Wimpassing, um Lebensmittel- und Tankgutscheine für Alleinerziehende in Notsituationen ankaufen zu können. Außerdem bittet man um Spenden (IBAN: AT28 5100 0900 1730 0700 – „Soforthilfe“).

Wie dramatisch diese Notsituationen sind, zeigen die Anfragen an den Verein. So schreibt etwa eine Frau, die 30 Stunden arbeitet und vier Söhne im Haus hat, dass sie mit ihrem Geld bis Monatsende einfach nicht mehr durchkommt. Sie ist auf ihr Auto angewiesen, um arbeiten zu können. Derzeit kann sie sich aber keine Sommerreifen leisten und fährt daher noch immer mit den Winterreifen.

Oder eine andere Betroffene schreibt, dass sie dank der Kinderbetreuung arbeiten gehen kann. Für die Ferienbetreuung ihrer Kinder aber das Geld nicht aufbringen kann und nicht weiter weiß. Eine Alleinerziehende mit Risikoschwangerschaft, deren Mann die Familie verlassen hat, und die sie sich das Tanken für die Fahrten zur Untersuchung ins Wiener Spital nicht mehr leisten kann. Da im Sozialmarkt viele Lebensmittel schon vergriffen seien, ernährt sie sich und ihren Sohn mit Nudeln und Eiern, die sie auf Vorrat hat.

Die Maßnahmen der Regierung waren höchst an der Zeit, aber für viele ist es dennoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.