Gefährder in der Familie müssen bestraft und behandelt werden

60 weggewiesene „Gefährder“ wurden seit September im Burgenland registriert. Soll heißen: Innerhalb von drei Monaten gab es 60 Mal Gewalt in burgenländischen Familien, entweder gegen Frauen oder Kinder. Eine mehr als erschreckende Zahl.

Mehr als jeden zweiten Tag also muss sich irgendwo im Burgenland eine Frau oder ein Kind im eigenen Haus fürchten, physische Gewalt eines engen Familienmitglieds zu erfahren. Und die vorliegenden Zahlen dürften auch nur der Gipfel des Eisbergs sein und man vermutet, dass die Dunkelziffer noch höher ist.

Oft melden Frauen aus Scham und/oder Angst Gewalttaten nicht, um die Situation nicht noch weiter zu verschärfen oder um den Zerfall der Familie zu verhindern.

Dabei ist das Verdrängen oder das Verheimlichen der Situation ein schleichendes Gift, das über kurz oder lang die Situation immer mehr verschärft und im schlimmsten Fall auch oftmals eskalieren kann.

Wichtig ist, dass die Opfer geschützt werden und die Täter bestraft, aber auch behandelt werden. Seit September ist es für sogenannte „Gefährder“ verpflichtend, in der Beratungsstelle für Gewaltprävention Trainings zu absolvieren. Dabei zeigen sich viele Täter zunächst uneinsichtig, verändern aber mit fortlaufendem Training ihre Einstellung.

Laut den Therapeuten seien die Täter aus ihrer Kindheit und dem Elternhaus oft nichts anderes gewohnt gewesen. Dies entschuldigt zwar niemals Gewalt in der Familie, erklärt aber zumindest die Wurzel des „Bösen“.

In der Schule lernen wir viel, aber selten etwas über Beziehungen. Hier dienen meist nur die Eltern als Vorbilder. Wer hier schlechte Erfahrungen erlebt hat, kennt nichts anderes. Umso wichtiger ist es auch für die Gesellschaft, nicht wegzuschauen, sondern auch aufzuzeigen und zu helfen. Vor allem jetzt in der Adventzeit, wo Gewalttaten in den Familien meist noch mehr werden.