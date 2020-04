Normalität liegt immer im Auge des Betrachters. Das muss man sich immer in Erinnerung rufen, wenn die Frage auftaucht, wann wir wieder zum normalen Leben zurückkehren können.

Wenn Menschen bei Normalität daran denken, dass wir wieder ganz schnell zur Konsumgesellschaft zurückkehren, dann dürfte das sehr bald wieder der Fall sein. So wie die Menschen nach Ostern die wieder geöffneten Geschäfte und vor allem die Baumärkte im Burgenland regelrecht gestürmt haben, hatte man den Eindruck, dass alles so wie vor der Corona-Krise war. Nur halt mit Masken im Gesicht, mehr Abstand und weniger Kunden auf einmal in den Geschäften und Märkten.

Gerade im Internet und in verschieden Foren war in den vergangenen Wochen immer wieder davon die Rede, dass die Welt nach der Krise eine andere sein wird. So nach dem Motto: Die gesamte Wirtschaft wird sich umstellen und die Leute kaufen nur mehr im Ort und beim Händler des Vertrauens. Alles wird entschleunigt. Die Menschen verbringen mehr Zeit mit ihren Familien und achten auf beständigere Werte im Leben. Kein Konsumrausch mehr und schon gar keine Sachen mehr aus China kaufen oder von multinationalen Konzernen.

Sieht man sich die erste Woche der sanften Rückkehr zur Normalität aber an, dürfte eines klar werden: Sobald das Corona-Virus überstanden und ein Impfstoff vorhanden ist, wird kein Hahn mehr danach krähen, ob wir eine andere Gesellschaft geworden sind oder sein wollen. Dann wird wieder „geiz ist geil“ dominieren und vor allem die Großen wie Amazon, Google & Co. profitieren. Dabei hätte man gerade zuletzt so gut erlebt, mit wie wenig man eigentlich gut leben könnte.