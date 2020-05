Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – und das ist per se nichts Schlechtes. Vor allem, wenn man an die Zukunft denkt. Wir werden uns im Burgenland, wie überall anders auch, halt an die jeweils neue Situation gewöhnen. In der stärksten Phase der gesundheitlichen Krise haben wir uns mit Ausgangsbeschränkungen, Verwandten-Auszeit und geschlossenen Geschäften abgefunden.

Jetzt heißt es halt weiter Abstand halten, mit der Maske in den Supermarkt gehen und nur zu viert an einem Tisch im Restaurant oder Lokal zu sitzen. Wir werden uns auch daran gewöhnen, dass sich viele daran halten werden und einige halt nicht. Selbst die künftigen Geisterspiele im Fußball oder generell Sportveranstaltungen ohne Live-Publikum werden uns eine Weile begleiten und wir werden uns damit abfinden. Es ist auch selbstverständlich, dass überall Desinfektionsmittel herumstehen und uns stets die Gefahr vor Augen führen. Ein großer Teil wird sich auch leider damit auseinandersetzen müssen, noch länger arbeitslos oder in Kurzarbeit zu sein. Da verhält sich die Wirtschaft in Relation wie ein großflächiger Stromausfall. Da kann man auch nicht einfach den Schalter umlegen und alles ist sofort wieder verfügbar. Es braucht Anlaufzeiten.

Woran wir uns aber nie gewöhnen sollten, ist, dass wir uns von Regierungen – egal ob Bund, Land oder Gemeinden – einreden lassen, dass wir Förderungen oder Geld von ihnen bekommen. Auch wenn es durch diese „Gremien“ verteilt wird, bleibt es letztendlich immer noch das Geld von uns Steuerzahlern. Dies gilt es, gerecht, fair und zeitnah für betroffene Menschen auszuzahlen. Egal ob Arbeiter, Angestellter, Landwirt oder Unternehmer.