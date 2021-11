Gestalten oft leichter gesagt als getan

Etwas bewegen oder gestalten zu wollen, wird am häufigsten als Grund für eine politische Tätigkeit genannt – vor allem auf kommunaler Ebene. Nicht jedes Projekt bedarf zwar Unsummen an finanziellen Mitteln, aber in den meisten Fällen ist auch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum von Nöten, um eine Idee umsetzen zu können.

Ein Blick auf die aktuell veröffentlichte Gemeindefinanzstatistik zeigt aber, dass gerade dieser vielerorts ohnehin schon knappe Spielraum zuletzt nochmals empfindlich eingebrochen ist. Das Jahr 2020 war Corona-bedingt auch in finanzieller Hinsicht eine besondere Herausforderung für die burgenländischen Gemeinden. Auch wenn sie stolze 102 Millionen Euro in Projekten und Investitionsvorhaben umgesetzt und so vor allem die heimische Wirtschaft mit Aufträgen versorgt haben, gab es einnahmenseitig doch hohe Einbußen. Die Ertragsanteile, die mehr als ein Drittel der Gemeindeeinnahmen ausmachen, sind im Vergleich zu 2019 gesunken – burgenlandweit lag dieser Rückgang laut Gemeindeabteilung des Landes bei insgesamt 20 Millionen Euro. Darüber hinaus blieben vielerorts lockdownbedingt Kommunalsteuereinnahmen aus. 2021 dürfte sich diesbezüglich ähnlich darstellen und angesichts der aktuellen Infektionszahlen zeichnet sich ab, dass auch das Jahr 2022 in jeglicher Hinsicht ein herausforderndes für die Gemeinden werden wird.

Investitionen werden angesichts der Löcher in den Gemeindekassen nicht einfacher werden, zumal die Gemeinden auch weiterhin in ihre systemerhaltenden Aufgaben von der Wasserversorgung bis zur Kinderbetreuung und Schule viel Geld investieren müssen. Was wohl keiner haben möchte, ist, dass kommunale Leistungen gekürzt oder Bürger gerade in Krisenzeiten durch Gebührenerhöhungen zusätzlich belastet werden müssen. Etwas gestalten zu wollen, ist bei einer derartigen finanziellen Situation leichter gesagt als getan.