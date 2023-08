Gesundheit - und dann kommt lange nichts

Der bekannte Entertainer Harald Schmidt amüsierte sich einst in einer seiner Sendungen, dass er gerne Hypochonder sei, weil diese länger leben würden. Dass Schmidt in einem Spiegel-Interview später offenbarte, nie Hypochonder, sondern „nur“ gesundheitsinteressiert gewesen zu sein, ändert nichts an der Gültigkeit der Aussage. Denn Hypochonder haben durch ihre Angst vor Krankheiten ein besonderes Gesundheitsbewusstsein und gehen besonders oft zu Vorsorgeuntersuchung.

Die Aktion „G'sund im Burgenland“ wurde bislang gut angenommen. Dabei werden Burgenländerinnen und Burgenländer anlässlich eines runden oder halbrunden Geburtstag zu einer dreitägigen Gesundheitsuntersuchung in Verbindung mit einem Wellness-Urlaub im Südburgenland eingeladen. Für die Teilnehmer ist lediglich ein Selbstbehalt von 200 Euro zu bezahlen und dafür gibt es zwei Übernachtungen im Gesundheitshotel „Reduce“ sowie Körperdiagnostik und Gesundheitsworkshops samt Halbpension.

Mit dieser Aktion soll vor allem das Gesundheitsbewusstsein erhöht werden. Denn gerade die Früherkennung ist nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren in einem Heilungsprozess.

Hinzu kommt, dass man mit einer gesünderen Lebensweise und dem Reduzieren von diversen Lastern nachweislich die Lebenszeit verlängern kann. Und es geht ja nicht nur darum, alt zu werden, sondern in erster Linie so lange wie möglich körperlich und geistig fit zu sein – und da können die Menschen eigenverantwortlich viel selber dazu beitragen. Speziell die Männer im Burgenland können sich in Sachen Gesundheitsprävention sicher einiges von den Frauen noch abschauen. Sei es bei der Ernährung, bei der Bewegung oder auch beim Alkoholkonsum. Da sind die Frauen im Allgemeinen den Männern voraus und das wirkt sich auch im Durchschnitt bei der höheren Lebenserwartung aus.

Absolviert haben die Gesundheitstage bislang über 500 Personen, mit fast ausschließlich positiven Rückmeldungen. Je mehr hier mitmachen, umso besser ist dies nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für die Volkswirtschaft. Denn je gesünder die Menschen werden, umso weniger werden auch die Kosten für das Gesundheitssystem. Klingt einfach, ist aber so.