Die Bilder gingen unter die Haut: Eine 13-jährige Schülerin wurde von der Polizei mit Diensthunden frühmorgens abgeholt und zum Flughafen gebracht. Abgeschoben. Ein Mädchen, das hier geboren und voll integriert wurde. Klar, dass die Mutter jegliche Bescheide ignoriert hat, über Jahre immer wieder untergetaucht ist und sich über alle Gesetze hinweggesetzt hat, darf nicht ignoriert werden.

Die Hardliner sagen: Polizei und Justiz haben korrekt gehandelt. Die Mutter ist an allem schuld und hätte schon vor Jahren, ehe das Mädchen sich so integrieren konnte, Österreich verlassen müssen. Die Kritiker sind der Meinung: Dieses unmenschliche Verhalten darf bei uns nicht passieren. Auch in Eisenstadt kämpfen Schüler um den Verbleib eines gut integrierten Klassenkollegen.

Beide Standpunkte sind nicht von der Hand zu weisen. Eines ist aber offensichtlich: Wenn es darum geht, illegale Gewaltverbrecher abzuschieben, stockt die Abschiebungsmaschinerie. Und genau das ist der wunde Punkt, der auch ganz vielen in der Bevölkerung sauer aufstößt.

Menschen, die hier in Österreich was erreichen und somit auch für das System etwas beitragen wollen, werden im wahrsten Sinne des Wortes „kinderleicht“ außer Landes gebracht. Gewaltverbrecher (Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sprach von „Gfrasta“), die das System und unsere Kultur offensichtlich missachten, dürfen jahrelang bei freier Kost und Logis spazieren gehen, andere Menschen verängstigen, belästigen, bedrohen und im schlimmsten Fall verletzen. Hier sollte Justiz und Polizei künftig beinhart durchgreifen und abschieben, dann können sie bei Härtefällen wie dem 13-jährigen Mädchen leichter Gnade vor Recht ergehen lassen.