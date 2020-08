Jeder, der Geld auf einer Bank hat und davon hört, dass die Bank „kracht“, wird versuchen, sein Geld zu retten. Das ist menschlich. Was nicht sein darf: Wenn sich einige durch Vorab-Infos privat einen Vorteil verschaffen. So etwas nennt man Gläubigerbegünstigung und ist strafbar.

Die Debatte, dass das Regionalmanagement (RMB) am Abend vor der offiziellen Schließung der Bank versucht hat, rund 1,2 Millionen Euro abzubuchen, sorgt jetzt für ein politisches und mediales Gewitter. So wie es zunächst dargestellt wurde, bekam man den Eindruck, dass hier Landeshauptmann Hans Peter Doskozil persönlich dafür gesorgt haben könnte, dass Landesinstitutionen – vor allen anderen – ihr Geld in Sicherheit bringen konnten. Beides ist offensichtlich falsch. Zum einen ist es beim Versuch geblieben. Zum anderen: Hätte es hier eine kollektive Warnung des Landeshauptmannes an alle Landesunternehmen gegeben, die ein Commerzialbank-Konto hatten, warum hat es dann bei der Energie Burgenland nicht den Versuch gegeben, Geld zu überweisen?

Vielleicht hat der Geschäftsführer des RMB tatsächlich einfach Gerüchte aufgeschnappt und versucht, Steuergeld zu retten. Bereichern wollte sich in diesem Fall offensichtlich niemand.

Eines sollte aber klar sein: Jeder Politiker, der aufgrund von VorabInfos privates Geld abgezogen hat, sollte sofort zurücktreten, denn diese Vorgänge können klar nachverfolgt werden. Selbiges gilt übrigens auch für Amtsträger, sofern sie Vorabinfos weitergegeben haben. Hier sollte es harte Strafen geben. Und nach wie vor die wichtigste(n) Frage(n): Wie konnte ein Direktor einer Bezirksbank 700 Millionen Euro Schaden anrichten? Und wohin floss das Geld?