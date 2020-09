Burgenlands Landeshauptmann steht mit seiner Aussage, Österreich sollte keine Flüchtlingskinder aufnehmen, in der Kritik. Die EU-Kommission startete eine Initiative, mit der 1.000 besonders schutzbedürftige Personen von den griechischen Inseln in EU-Staaten gebracht werden sollen. Dass Österreich in diesem Rahmen 100 Flüchtlingskinder aufnehmen soll, spaltet das Land.

Eines sollte klar sein: Keine menschliche Gesellschaft darf zulassen, dass Kinder zu Schaden kommen oder gar um ihr Leben kämpfen müssen. Aber die Debatte spiegelt ein Hauptproblem wider: Moralisch und ethisch kann man nicht gegen die Aufnahme von 100 hilfsbedürftigen Kindern sein. Auf der anderen Seite sorgt diese dramatische Situation dafür, dass die Wurzel dieser menschenverachtenden Entwicklung überdeckt wird und seit mehr als fünf Jahren nach wie vor ungelöst ist. Was dazu führt, dass sich die Flüchtlingssituation in Europa immer wieder zuspitzt.

Seit Jahren hört man aus allen Richtungen Europas, wie wichtig eine gemeinsame Flüchtlings- und Migrationspolitik wäre. Geschehen ist nichts, die Staaten agieren nach wie vor auf eigene Faust und wenig solidarisch.

Natürlich sollte den Flüchtlingskindern Schutz gewährt werden. Gleichzeitig muss aber dafür gesorgt werden, dass weitere Kinder aufgrund einer fehlenden gemeinsamen Lösung irgendwo in Europa „stranden“ müssen. Auch wenn die Aussage von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf den ersten Blick inhuman wirken möge, den Kern der Problematik trifft er damit. Denn wenn es Griechenland als europäisches Land nicht mehr schafft, Kinder zu versorgen und ihnen Sicherheit zu geben, hat das hilflose Europa versagt.