Höchste Zeit, die Abhängigkeit vom Russland-Gas zu beenden

Die Hilfsbereitschaft im Burgenland ist wieder einmal großartig. Für die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen haben sich in den vergangenen Tagen hunderte freiwillige Helfer im ganzen Land organisiert, um die notwendigsten Hilfsgüter in die Krisengebiete zu transportieren. Gleichzeitig konnten Anfang der Woche auch schon die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine hier versorgt werden.

Der Einmarsch der Russen in der Ukraine hat aber auch viele Menschen im Burgenland in große Sorge versetzt. Der Krieg auf europäischem Boden war für eine große Mehrheit des Landes bis vor wenigen Tagen undenkbar. Und mit einem sprichwörtlichen Schlag ist nichts mehr, wie zuvor.

Streitigkeiten in der Politik erscheinen plötzlich völlig irrelevant. Selbst das über zwei Jahre alles überstrahlende Thema „Corona“ scheint derzeit kaum mehr wichtig zu sein. Und nicht nur deshalb, weil es mit Ende der Woche sowieso kaum noch Maßnahmen oder Einschränkungen mehr geben wird. Beschäftigen wird uns das Thema aber noch eine Weile. So etwa startet das Land mit dieser Woche die „Nuvaxovid“-Imfpungen mit den sogenannten „Totimpfstoffen“, wodurch man sich erhofft, die Impfquote noch weiter zu heben.

Zudem hat die Landesregierung ihren zweiten Rechenschaftsbericht vorgelegt. Unter dem Motto „Gesagt, getan“ legte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Montag rund 250 Punkte vor, die aus dem Regierungsprogramm umgesetzt wurden bzw. in Umsetzung sind. Den Bericht erhalten im März alle Burgenländer per Post.

Die Grünen kritisieren in dem Bericht unter anderem die „magere“ Klimapolitik. Und auch wenn das Land allein nicht das Weltklima retten wird, so treffen die Grünen doch einen hoch aktuellen wunden Punkt: Es muss angesichts des Putin-Krieges alles dran gesetzt werden, mittels Alternativenergie künftig nicht mehr vom Russen-Gas abhängig zu sein.