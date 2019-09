Norbert Hofer ist es nun seit Samstag auch „offiziell“: Der Pinkafelder ist der neue Bundesparteiobmann der FPÖ und löst in dieser Funktion den über Ibiza gestolperten Langzeit-Chef, Heinz Christian Strache, ab.

Hofer, der bekanntlich in der abgewählten Regierung schon als Verkehrsminister einen durchaus passablen Job gemacht hat, kann in dieser Wahlauseinandersetzung als neuer Boss der Freiheitlichen eigentlich nur gewinnen. Denn eines ist jetzt schon klar: Die FPÖ wird zwar Prozentpunkte verlieren, hat aber gute Chancen bei mehr oder weniger 20 Prozentpunkten zu landen.

Angesichts der Vorfälle rund um Ibiza durchaus ein politisches Wunder – zumindest aber ein kommunikatives. Denn trotz der verheerenden Szenen und Aussagen in dem berühmt-berüchtigten Video auf Ibiza, sind die Blauen nicht ins Bodenlose gestürzt. Im Gegenteil: Die FPÖ-Strategen haben es in der veröffentlichten Meinung so hinbekommen, dass die peinlichen Aussagen des Ex-FPÖ-Chefs beinahe in den Hintergrund getreten sind. Mehr noch: Norbert Hofer und Co. kämpfen sogar noch um den zweiten Platz bei diesen Nationalratswahlen.

Für Norbert Hofer, der mit beachtlichen 98,25 Prozent zum FPÖ-Chef gewählt wurde, ist der Wahlkampf fast wie ein aufgelegter Elfer. Nachdem die Blauen ein passables Ergebnis erreichen werden, wird es nach der Wahl nur noch um die Koalitionsfrage gehen. Und sollte es zu einer Neuauflage kommen, wird Hofer der erste burgenländische FPÖ-Vizekanzler. Wenn nicht, wird über kurz oder lang wohl Herbert Kickl die Partei führen und Hofer sich langsam aber sicher in Position für das Amt des Bundespräsidenten bringen.