Für die einen ist es Segen, für die anderen Fluch: der Weihnachtstrubel. Während sich ein Teil der Bevölkerung auf die Familientreffen und Verwandtenbesuche in der „stillsten“ Zeit des Jahres freut, haben andere oft schon vor Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten – eben wegen dieser – ein ungutes Gefühl im Magen.

Die Politik bestimmt coronabedingt heuer sogar diese Zeit massiv mit. Bis 25. Dezember bleibt alles halbwegs „normal“, ab 26. Dezember gehen wir in den nächsten Lockdown, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Im Burgenland sind wir 2020 relativ gut durch die Krise gekommen. In Relation ist die Spitalsauslastung im Rahmen und die Todeszahlen, wenn auch jeder einzelne Tote einer zu viel ist, sind nicht in die Höhe geschnellt. Das spricht in erster Linie für die Disziplin des Großteils der burgenländischen Bevölkerung.

Die Politik kann zwar gewisse Dinge vorbereiten, darf aber gottseidank nicht in die Privatsphäre der Menschen eindringen. Deshalb haben wir es nach wie vor selbst in der Hand, ob die Infektionszahlen nach Weihnachten wieder ansteigen oder nicht. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil berichtet im aktuellen BVZ-Interview von seiner Corona-Erkrankung und mahnt die Bevölkerung zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und zum Abstandhalten.

Das Virus macht keinen Unterschied, ob Heiliger Abend, Christtag oder Stefanitag. Deshalb sollte man nicht am 24. und 25. „feiern bis zum Abwinken“ und erst am 26. Dezember Abstand halten, sondern generell über die Feiertage die wichtigsten Regeln beachten. Dann werden wir Burgenländer auch im nächsten Jahr Corona-Schlusslicht bleiben – was in dem Fall top wäre.