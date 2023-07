Im Burgenland zu leben ist schön und zahlt sich mittlerweile auch aus

Als Burgenländer kommt man immer leicht ins Schwärmen über das eigene Bundesland: Wunderbare Landschaft, nette Menschen samt vorbildlicher Gastfreundschaft, tolle Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten - sei es am Neusiedler See, in den vielen Thermen und Wellnessoasen - oder natürlich beim Genießen mit Kulinarik und unserem Paradeprodukt: dem Wein.

Aber das Burgenland ist längst mehr als nur das „liebe“ Bundesland. Sehr viele Wirtschaftsdaten sprechen mittlerweile eine deutliche Sprache. So bescheinigt die jüngste Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes „OGM“ im Auftrag der Wirtschaftsagentur Burgenland ausgezeichnete Zahlen:

Die reale Kaufkraft beträgt mittlerweile 105 Prozent, weil einerseits die Einkommen um 1,9 Prozent gestiegen sind und die Preise aber um drei Prozent zurückgegangen sind. Heißt unterm Strich: Die Burgenländer verdienen mehr und müssen weniger Geld im Vergleich zum Durchschnitt in Österreich ausgeben.

Zudem ist die Arbeitslosenquote mit 6,3 Prozent so niedrig wie schon seit 1981 nicht mehr, das Wirtschaftswachstum gestiegen (plus 4,1 Prozent) und die Beschäftigtenzahl so hoch wie noch nie: 111.800 Personen.

Dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und sein Team die Maßnahmen der Landesregierung der vergangenen Jahre ins Treffen führen, ist legitim. Immerhin soll die Politik die optimalen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Aber besonders hervorzuheben sind in diesem Fall vor allem die Burgenländerinnen und Burgenländer selbst: Egal ob selbständige Unternehmer oder unselbstständige Beschäftigte in den verschiedensten Bereichen - alle engagierten und fleißigen Menschen im Land haben zum Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte beigetragen.

Aber auch die ältere Generation, die das Burgenland mitaufgebaut hat, trägt nach wie vor viel zum Aufschwung des Landes bei, in dem sie aktiv ihre Freizeit verbringt und einen Teil ihres hart verdienten Geldes auch wieder hier ausgibt. Gerade das ist für die jüngere Generation auch ein Auftrag für die Zukunft, alles zu tun, damit unsere älteren Mitmenschen dies noch ganz lange in Ruhe genießen können.