Im Sinne des Wahlprinzips

Am kommenden Dienstag ist Markt St. Martin Burgenlands Fußballnabel, wenn im Mittelburgenland die außerordentliche BFV-Hauptversammlung steigt. Sie ist tatsächlich besonders, geht es doch darum, dass die Vereine darüber entscheiden, ob der Ausschluss von Vizepräsident Ernst Wild aus dem Vorstand gerechtfertigt ist, oder eben nicht. Kompakt zusammengefasst (die BVZ berichtete bereits ausführlichst): ASV Draßburg-Obmann Wild vernahm im Herbst 2021 Gerüchte in Bezug auf eine mögliche Manipulation bei einem Spiel der Regionalliga Ost.

Er verfasste nach Rücksprache ein Protokoll, schickte das aber nur seinem Anwalt und nicht dem Verband. Somit beging er eine Verletzung der Meldepflicht im Bezug auf mögliche Spielmanipulation, wurde in weiterer Folge vom ÖFB im Sommer dieses Jahres für zwei Monate gesperrt (einer davon bedingt) und schließlich vom Verbands-Vorstand aus dem Führungsgremium ausgeschlossen. Es folgte seine Berufung, ein Hin und Her im Hintergrund, um doch noch eine sanfte Lösung ohne Gesichtsverlust für alle Seiten zu schaffen. Das ging schief. Stattdessen kam ein persönlicher Prinzipienkampf mit Präsident Günter Benkö auf.

Dieser titulierte Wild in einer Tageszeitung als „Mitwisser“ – und nahm diese Bezeichnung auch nicht zurück, weil er das als Wortklauberei empfindet. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie entbehrlich die Causa ist und warum es überhaupt soweit kommen musste, dass eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen wurde. Viel wichtiger ist für Burgenlands Fußballfamilie aber nun diesen Termin kollektiv wahrzunehmen und Flagge zu zeigen – in welche Richtung auch immer. Es braucht repräsentative und auf einer breiten Basis gefällte Entscheidungen – in der Causa Ernst Wild genauso wie bei etwaigen weiteren eingebrachten Anträgen. Nur Anwesenheit und eine möglichst hohe Beteiligung der Stimmberechtigten kann das demokratische Wahlprinzip hochhalten. Dieses Signal ist jetzt nötig.