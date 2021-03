Beim Impfen liegen teilweise die Nerven blank. Und es ist mittlerweile auch verständlich, dass der Unmut in der Bevölkerung immer größer wird.

Was mit einer hoffnungsvollen, medial gut inszenierten Impfung Ende des vergangenen Jahres begann, mündet derzeit in einem kollateralen Gesamtschaden.

Zunächst vermutete man den großen Sündenbock in der EU, weil nicht genügend Impfstoff geliefert werden konnte. Dann stellte sich heraus, dass scheinbar Österreich nicht einmal das komplette, an sich schon spärliche Potenzial abgerufen hat. Und im Land werden als Ausrede für alles die spärlichen Impflieferungen des Bundes hergenommen.

So entsteht insgesamt in der Bevölkerung der Eindruck, dass sich die Politik mehr in gegenseitige Schuldzuweisungen verstrickt, als die Energie in die Lösung von Problemen zu stecken. Wie sonst ist es zu erklären, dass karenzierte Lehrer oder Kindergartenpädagoginnen bereits geimpft wurden und Hochrisikopatienten nach wie vor auf ihren Termin warten? Oder warum werden nach wie vor gesunde Menschen mittleren Alters fürs sogenannte „Restl-Impfen“ herangezogen und schafft man es nicht, mittels Digitalisierung Risikopatienten rasch und unkompliziert einzuschieben?

Mit dieser Woche werden zwar alle Risikopatienten, egal welchen Alters, vorgezogen, aber erste Risse in der Gesellschaft gibt es bereits. Daher hilft jetzt nur Transparenz. Bei allem Verständnis für die Probleme bei den Impfstoff-Lieferungen sollte man den Menschen im Land rasch einen ungefähren Zeitpunkt für ihren jeweiligen Impf-Termin mitteilen. Alle notwendigen Daten haben die Menschen bei ihrer Anmeldung ja schon preisgegeben.