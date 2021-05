34,92 Personen je 100 Einwohner waren Anfang der Woche im Burgenland bereits teilgeimpft. Mit diesem Wert liegen wir an der Spitze in Österreich, gefolgt von Vorarlberg (34,46) und Tirol (33,52). Schlusslicht bildet in dieser Statistik die Bundeshauptstadt Wien.

Abgesehen von einer grundsätzlich guten Impfkoordination im Land spielt dem Burgenland auch der Pendler-Effekt in die Karten. Viele burgenländische Arbeitnehmer in Spitälern und öffentlichem Dienst in der Bundeshauptstadt sind zwar in Wien geimpft worden, scheinen aber in der Landes-Statistik auf. Nichtsdestotrotz zeigt man sich im Burgenland weiter mit der Impfstoff-Lieferung unzufrieden. Immerhin könnten bei uns rund 100.000 Menschen im Monat geimpft werden, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden wäre. Laut Land ist hier nach wie vor der Bund säumig.

Und gerade jetzt merkt man bei vielen Menschen den großen Wunsch nach einer baldigen Impfung. Unsere Nachbarn in Niederösterreich gehen hier einen eigenen Weg. Dort können sich bereits 16-Jährige zum Impfen anmelden, während bei uns gerade die Gruppe der 62- bis 65-Jährigen geimpft wird. Dabei geht es nicht darum, Alters- und Risikogruppen gegeneinander auszuspielen, sondern einfach um Planbarkeit. In Niederösterreich bekommt man mit der Anmeldung bereits den Termin für die zweite Impfung „mitgeliefert“ und weiß somit, ab wann man als vollimmunisiert gilt. Speziell für die Urlaubssaison ein großer Vorteil, um den langersehnten Urlaub auch fix buchen zu können. Denn Hand aufs Herz: Von der ständigen Testerei haben die (nichtgeimpften) Menschen mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll.