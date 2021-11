Impfquote ist gut, eigene Gesundheit besser

Die aktuelle Diskussion zu den Impfquoten der Bundesländer ist eine „Hätti-Wari-Diskussion“. Hätten nämlich alle Bundesländer eine annähernd so gute Quote wie das Burgenland, würde am Freitag in Wien wohl kaum über Verschärfungen der Maßnahmen diskutiert werden müssen.

Bei aller emotionaler Diskussionen und mittlerweile starken Spaltung in Österreich, sieht man dennoch eines ganz klar: Jene Länder, die eine hohe Impfrate haben, müssen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit keiner Überlastung der Intensivbetten rechnen.

Für das Burgenland, wo auch die Neuinfektion steigen, aber die Intensivstationen im grünen Bereich sind, heißt es nun abwarten. Nach derzeitigem Stand wäre es für das Burgenland schon ein Gewinn, wenn es zumindest keine Verschärfungen mehr gibt. Gänzliche Lockerungen oder Aufhebung aller Maßnahmen ist angesichts der Neuinfektionen wohl außer Reichweite.

Auch wenn das Corona-Virus samt aller Mutationen keine Grenzen kennt, muss die Bundesregierung hier länderspezifisch unterschiedliche Maßnahmen treffen. Ein Land, wo die Impfquote bei über 80 Prozent liegt, muss anders behandelt werden, wie eines, wo nur knapp mehr als die Hälfte der impfbaren Menschen geimpft ist.

Die kalte Jahreszeit, in auch stets die Grippe für einen starken Anstieg der Erkrankungen gesorgt hat (Stichwort: mehr Aufenthalt in Innenräumen), trägt jetzt sicherlich zu einer Verschärfung der Situation bei. Dennoch sollten wir Burgenländer uns nicht mit anderen Bundesländern vergleichen. Das Wichtigste ist die eigene Gesundheit. Jeder, der sich sprichwörtlich abends mit dem Corona-Virus ins Bett legt, kann am nächsten auch auf einer Intensivstation aufwachen. Dagegen kann man sich nur schützen, indem man zu niemanden Kontakt hält und dauerhaft auf Abstand zu anderen Menschen geht. Oder sich impfen lässt – falls man nicht zu den Genesenen zählt. Zumindest sind weltweit bisher bessere Alternativen nicht bekannt.