„Irgendwie wird es schon gehen“ – spielt es halt nicht mehr

Facharbeiter-Mangel, über 200.000 offene Stellen, Pensionierungswelle, bis zu zehn Prozent Gehaltserhöhungen, Teuerung und Kostenexplosion – um ein paar aktuelle Problemfelder vieler Unternehmer zu benennen. Gemeint sind nicht die Großkonzerne, sondern vergleichsweise kleinere lokale Unternehmen.

Aber nicht nur die Arbeitgeber-Seite hat schwer zu kämpfen, auch die Arbeitnehmer pfeifen fast allerorts im wahrsten Sinne des Wortes aus dem letzten Loch: Die Produktivität hat sich laut Studie (siehe Bericht in der aktuellen BVZ) pro Arbeitsstunde verdoppelt. Was einfach gesagt soviel bedeutet, dass die Menschen doppelt so viel leisten, aber nicht doppelt so viel verdienen.

Erschwerend hinzu kommen für viele im Land die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen, wo beinahe alle Gesellschaftsschichten das Gefühl verspüren, dass „es sich irgendwie nicht mehr ausgeht“ oder „nicht mehr lange so weitergehen kann“. Sei es beim Blick in die Geldbörse, aber auch immer mehr, was die körperliche und geistige Belastung im Job betrifft. Das geht sogar so weit, dass über 80 Prozent der arbeitenden Menschen in Österreich lieber nur mehr 32 Stunden in der Woche arbeiten möchten und dafür trotz angespannter finanzieller Situation auf Gehalt verzichten würden.

Weniger arbeiten bei insgesamt schwieriger Personalsituation lässt die Unternehmer aufschreien, da so ein Modell viele Betriebe in den Ruin treiben und dann insgesamt Arbeitsplätze verloren gehen würden.

Ein Teufelskreis: Unternehmen können kaum noch Kosten einsparen und die Arbeitnehmer können kaum noch mehr leisten. Wo eines der Hauptprobleme abseits der allgemeinen demografischen Entwicklung liegt? Von dem Betrag, den ein Unternehmen für einen Mitarbeiter bezahlt, muss im Schnitt mehr als die Hälfte an die öffentliche Hand, an den Staat „abgeliefert“ werden. Und da gilt der alte Spruch wie eh und je: „Sparen ist Luxus“.