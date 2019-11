Mit Martini kehrte auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wieder auf die politische Bühne zurück. Trotz aller politischen Differenzen sind sich alle Parteien in dieser Sache einig: Jeder wünscht dem Landeschef das Beste für seine Gesundheit und dass er wieder vollkommen gesund sein Amt ausführen kann.

Gerade in den Tagen rund um Martini, wo für viele nur der Fasching ausgerufen wurde, sollte man sich die Geschichte vom Heiligen Martin in Erinnerung rufen. Dass er seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat und ihn damit vor dem Erfrieren gerettet hat, lernt man im Burgenland schon im Kindergarten.

Oft hat man heutzutage aber leider den Eindruck, dass es in der Politik mehr ums Austeilen, als um das Teilen selbst geht. Also lieber gegen- als miteinander. Nach wie vor gibt es keinen Wettkampf der besten Ideen, sondern sehr oft nur ein gegenseitiges Anpatzen und Schlechtmachen.

Mit der Rückkehr von Hans Peter Doskozil und dem bevorstehenden Landesparteitag der SPÖ geht die heiße Phase so richtig los. Auch wenn es oft die Parteifunktionäre „fordern“, den politischen Gegner scharf zu kritisieren, so kommt die öffentliche Streiterei beim Großteil der Bevölkerung mit Sicherheit nicht gut an. Denn wer andere schlecht macht, wird dadurch nicht besser.

Dabei ginge es doch so einfach: Die Politiker sind vom Volk gewählt, um das Beste für die Bevölkerung umzusetzen. Außerdem sollten sie drauf achten, sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen und die Rahmenbedingungen für ein freies und sicheres Leben zu schaffen. Die Zeiten für politischen Selbstzweck sind nicht nur wegen Martini längst vorbei.