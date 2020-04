Im Burgenland hält sich die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen in Grenzen. Zum einen hat man den Eindruck, dass die Burgenländer hier besonders diszipliniert die Maßnahmen der Bundesregierung einhalten. Zum anderen sind die kleinen Gemeinde-Strukturen ein Riesenvorteil.

Natürlich werden die Zahlen auch bei uns weiter steigen – und jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber eines kann man schon jetzt vorhersagen: Derart dramatische Szenarien wie in Italien wird es bei uns nicht geben. Das darf aber kein Anlass zum Nachlassen sein. Gerade jetzt gilt es, weiter Abstand zu halten und jegliche sozialen Kontakte zu meiden. Nur so werden wir diese Krise mit einem blauen Auge meistern.

Ob die Welt danach eine andere sein wird, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Viele meinen, dass sich alles verändern wird. Andere wiederum sind überzeugt, dass alles beim Alten bleiben wird. Die Wahrheit wird vermutlich – wie so oft – in der Mitte liegen. Wenn sich nur ein paar Dinge zum Guten verändern, dann hat diese Krise zumindest im Ansatz was Gutes gehabt. Vielleicht kommen wir drauf, dass Erdbeeren im Dezember nichts im Supermarkt zu suchen haben oder ob Waren aus China und der restlichen Welt tatsächlich in dem Ausmaß benötigt werden. Hier könnten wir Konsumenten bestimmen, regional zu kaufen und Unternehmen aus der Umgebung zu stärken. Tatsächlich – und nicht nur als „Gefällt mir“ auf Facebook. Die Firmen wiederum müssen sich jetzt schon in dieser Hinsicht fit für die regionale Zukunft machen.

Was wir nicht mehr brauchen: Populistische Parteien und Politiker, die aus der jetzigen Krise nur politisches Kleingeld schlagen wollen.