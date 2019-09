Die intensive Phase des Nationalratswahlkampfes ist eingeläutet. Das Burgenland hat zwar stimmenmäßig einen kleinen Anteil am österreichischen Wählermarkt, aber dennoch kommen die Spitzenpolitiker stets gerne „aufs Land“. Vor zwei Wochen hatte die Liste Pilz den Wahlkampfauftakt in Rust, Grünen-Chef Werner Kogler tourte am Wochenende durchs Südburgenland, Norbert Hofer (FPÖ) ist selbst Burgenländer, Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) war schon zwei Mal im Lande und kommt demnächst wieder und Bundeskanzler ante portas Sebastian Kurz (ÖVP) hielt seit Juni bereits drei Großveranstaltungen ab und kommt am Freitag zum Wahlkampf-Auftakt der ÖVP Burgenland nach Oberpullendorf.

Einzig Beate Meinl-Reisinger von den NEOS nimmt von einem Besuch im Burgenland Abstand. Sie konzentriert sich auf die Städte. Dort ist sie authentischer. Auf einem Volksfest am Land wäre sie gewiss fehl am Platz.

Was bei allen Spitzenkandidaten auffällt: Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist längst kein Fremdwort mehr, sondern zum wichtigen Parteiprogramm geworden. Und auch wenn hier die Grünen ganz klar die höchste Glaubwürdigkeit genießen, so ist es für die Sache an sich von Vorteil, wenn alle Parteien hier an Konzepten arbeiten.

Das Burgenland selbst soll beim Thema Nachhaltigkeit zum Vorreiter in Europa werden – wenn es nach Thomas Malloth geht. Der gelernte Jurist und Weinbauer möchte mit den Illmitzer Gesprächen im Oktober das „burgenländische Alpbach der Nachhaltigkeit“ werden. Dabei soll nicht mit dem Zeigefinger auf die „Klimasünder“ gezeigt werden, sondern der Vorteil von nachhaltigem Leben aufgezeigt werden.