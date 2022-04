Keine Parteifinanzierung, aber Gratis-Werbung für die SPÖ

Werbung

„Wahre Freundschaft kann niemand trennen, wahre Freunde sind nie allein“ – unter diesem Motto wird wohl die Jubiläumsausgabe der BF (ehemalige SPÖ-Parteizeitung) im Vorjahr entstanden sein. Der Verein „Freunde der BF“ produzierte ein 88-seitiges Zeitungsmagazin, das an jeden Haushalt verschickt wurde. Finanziert wurde alles mit Inseraten – teilweise von landesnahen Unternehmen.

Dies brachte die Bundes-ÖVP auf den Plan, hier versteckte Parteienfinanzierung zu vermuten und verlangte die Offenlegung der Finanzen des Vereins. Der Obmann des Vereins wehrt sich gegen die Vorwürfe und versichert, dass Inserate nur zu marktüblichen Preisen verkauft wurden. Geht man davon aus, dass die Aussagen des Obmannes stimmen, dann ist klar, dass der Verein mit so einem Produkt gerade einmal die entstandenen Kosten abdecken konnte.

Millionen können hier nicht über irgendwelche dunklen Kanäle in die Parteikassen geflossen sein. Die schiefe Optik bleibt dennoch. Vor allem die Reaktion der SPÖ, dass es sich um ein neutrales Produkt von einem unabhängigen Verein handeln würde, mutet schon sehr skurril an.

Denn das Blatt war eine reine SPÖ-Werbung auf 88 Seiten, ausschließlich mit Fotos von SPÖ-Funktionären und somit meilenweit von einem „neutralen“ Jubiläumsrückblick entfernt. Außerdem ist der Verein „Freunde der BF“ zwar vom Statut her unabhängig, aber alle handelnden Personen sind entweder aktuelle oder ehemalige SPÖ-Funktionäre. Und dass die Adresse des Vereins noch dazu ganz „zufällig“ in der SPÖ-Zentrale in Eisenstadt liegt, unterstreicht die Zugehörigkeit zur Partei.

Wer hier so tut, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun, darf sich nicht wundern, in den Fokus der Kritik zu geraten. Strafrechtlich wird mit ziemlicher Sicherheit nichts rauskommen, aber Fakt ist: Die SPÖ hat (einmalig) gratis Werbung an alle Haushalte im Burgenland (finanziert) bekommen.