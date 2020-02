Man kann mit dem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in manchen Bereichen unterschiedlicher Meinung sein, seine Rede bei der Angelobung am Montag hatte aber Hand und Fuß. Zunächst bedankte er sich nochmal ausdrücklich bei seinem Vorgänger Hans Niessl, der den Weg zur absoluten Mehrheit der SPÖ vorbereitet habe. Zudem erwähnte er auch den scheidenden ÖVP-Landtagspräsidenten Rudolf Strommer und SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon, die die SPÖ-Fraktion in der „Übergangsphase“ angeführt hatte.

Er unterstrich auch den Willen – trotz absoluter Mehrheit – mit allen Parteien, in verschiedenen Bereichen zusammen für das Burgenland Konzepte und Lösungen erarbeiten zu wollen. Starke Worte, deren faktische Umsetzung er als Landeschef aber im Laufe der nächsten Monate noch unter Beweis stellen muss. Er wolle vor allem mit dem starken Vertrauensvorschuss der Wähler sehr sorgsam umgehen und er sei sich bewusst, dass alle seiner Handlungen genau beobachtet werden.

Wie sehr, mussten er und seine Verlobte Julia Jurtschak schon dieser Tage erleben. Der Plan, die 36-Jährige als Referentin in sein Büro zu holen, stieß trotz der unbestrittenen fachlichen Qualifikation auf enorme Gegenwehr und Kritik in den sozialen Medien. Abgesehen davon, dass aufgrund des öffentlichen Drucks alles andere als eine Rücknahme undenkbar gewesen wäre, ist der Landeshauptmann erfrischend geradlinig mit der Situation umgegangen: Er hat eingestanden, dass dies allein sein politischer Fehler gewesen sei und „entschuldigte“ sich so beim Wahlvolk. Auch das ist Leadership – und als künftiger Ehemann hat er sich mit diesen offenen Worten voll und ganz vor seine zukünftige Angetraute gestellt.