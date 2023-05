Klimapolitik braucht Gebote statt Verbote

Das Dilemma der heutigen Zeit: Die Menschen bekommen zu viel Informationen und können sich kaum noch orientieren. Außerdem macht die Digitalisierung das Leben der Menschen im Moment nicht – wie geplant – leichter, sondern in vielen Bereichen komplizierter. Und zum „Drüberstreuen“: Die aktuellen Themen, die die Menschen besonders betreffen, sind noch dazu tatsächlich derart komplex, dass es nicht die eine Lösung für alles gibt.

Angefangen von den komplizierten und unübersichtlichen Energiepreis-Abrechnungen, wo hinter vorgehaltener Hand selbst erfahrende Mitarbeiter der Energiekonzerne zugeben, dass sie sich selber nicht (mehr) auskennen. Oder die hohe Inflation, die gerade in Österreich um rund zwei Prozent über dem EU-Durchschnitt liegt. Der Lebensmittel-Gipfel der Regierung verlief in der Vorwoche eher enttäuschend. Spürbare konkrete Entlastungen für die Konsumenten sind nicht in Sicht.

Allein schon der Gedanke, die Mehrwertsteuer zu senken, erweckt im „geübten“ Österreicher das Misstrauen, dass dieser Preisnachlass nie wirklich beim Endkunden dauerhaft ankommen würde. Und ebenso verhält es sich mit der Klimakrise. Die Menschen werden hier mit derart vielen und leider oft auch falschen Hinweisen ständig verunsichert, dass eine sachlich fundierte Diskussion kaum mehr möglich ist. Ähnlich wie bei dem Thema Corona-Pandemie.

Für viele Menschen ist die Klimakrise auch finanziell nicht immer stemmbar. So kann sich im Moment etwa nicht jeder Haushalt so einfach den Umstieg von den fossilen Brennstoffen auf Wärmepumpe & Co. leisten, da der Konsument, trotz Förderung, dennoch etliche tausend Euro selbst begleichen muss.

Das Land Burgenland hat in dieser Woche die erneuerte und überarbeitete Klimastrategie vorgelegt. Mit insgesamt 120 Punkten sollen das Land und die Menschen einen Beitrag leisten, um bis 2030 tatsächlich klimaneutral zu werden. Viele der Punkte kann man nur unterschreiben und als Bürger drauf hoffen, dass sie auch 1:1 umgesetzt werden. Um möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen, muss allerdings noch ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Denn nur wenn Klimaschutz als Gebot der Stunde angesehen und nicht durch Verbote angeordnet wird, kann die Rettung des Klimas gelingen.