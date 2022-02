Klub-Perspektive als Joker

Ab 2023/2024 soll österreichweit eine neue Struktur im Bereich der Fußballakademien greifen. Weil einige Vereine aus dem gehobenen Fußball mit ihrem Nachwuchs künftig offiziellen Akademie-Status anstreben, soll der Kreis erweitert werden. Die Rede ist unter anderem von Bundesligist Hartberg, den Zweitligisten GAK, Kapfenberg, eventuell Horn oder auch Ostligist Vienna – nur um Beispiele zu nennen.

Wie sich wiederum eine rot-weiß-rote AKA-Aufstockung auf das Niveau der Talente-Ausbildung auswirken wird, gilt es seitens des ÖFB im Vorfeld abzuklären. Mehr Angebot im Leistungsfußball macht für die Breite und somit für das große Ganze Sinn – solange sich die absolute Spitze dadurch nicht nach unten nivelliert. Naheliegend also, dass es eine neue Struktur braucht, die aktuell evaluiert wird, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Zwei künftige Leistungsstufen im Nachwuchsfußball-Betrieb sowie ein entsprechender Katalog an Bewertungskriterien wären jedenfalls mögliche Varianten, um die Niveaustufen nicht zu sehr zu vermischen. Auf die Fußballakademie Burgenland kann sich eine AKA-Aufstockung vor allem aufgrund der potenziellen Ostösterreich-Dichte auswirken.

Es könnte künftig noch schwieriger werden Talente zu halten, wenn noch mehr Klubakademien locken. Parallel punktet die AKA Burgenland neben der Top-Infrastruktur aber längst auch, weil die Top-Kicker gegen Ende ihrer Ausbildung Angebote von außen erhalten und so letztlich im Profibereich landen. Man kann es aber drehen und wenden, wie man will: Im Sinne der Durchlässigkeit brauchen Youngsters (und deren mitentscheidende Eltern) für die Karriere eine griffige Perspektive, wo der Ausbildungsweg einmal hinführen soll. Solange sich im Burgenland nach dem Aus des SV Mattersburg noch kein Verein in der ersten oder zweiten Leistungsstufe etabliert hat, wäre ein nicht-burgenländischer Trägerklub respektive strategischer Partner aus dem In- oder Ausland genau dafür ein wesentlicher Joker.