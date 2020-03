Eines muss man Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lassen: Er weiß immer wieder zu überraschen. Ob immer alles aus reinster Überzeugung oder manches auch aus politischem Kalkül gemacht wird, lässt sich bei seinem ersten Regierungsprogramm nicht immer klären, aber eines scheint fix: Der neue Landeschef macht nicht den Anschein, als ob er (und sein Regierungsteam) sich auf den Lorbeeren der gewonnenen „Absoluten“ ausruhen möchten.

Dass Papier oft geduldig ist und so manches Regierungsprogramm in Nacht-und-Nebel-Aktionen zusammengebastelt wurde, weiß man aus der Vergangenheit. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat viele Punkte aus dem Programm daher auch mit einem tatsächlichen Umsetzungsdatum versehen. Man kann die Regierung künftig also nicht nur daran messen, ob sie das Versprochene auch umgesetzt hat, sondern auch dar-an, ob sie den besagten Zeitpunkt eingehalten hat. Dieser Faktor erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck für ihn und das gesamte Team, im hohen Tempo und mit viel Einsatz für das Burgenland und die Menschen zu arbeiten.

Natürlich sind in dem 184-Punkte-Programm auch einige übliche Stehsätze („Steigerung der Lebensqualität“, „Das Land bekennt sich zur kulturellen Vielfalt“ oder „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“) enthalten. Mit einem Statement überraschte der Landeschef dann aber doch auch: Er sprach sich klar für das Kreuz in allen öffentlichen Gebäuden aus. Und auch wenn die Grünen kritisierten, dass sich das Land Burgenland nicht für einen Religions-Kulturkampf hergeben solle, so war das doch mehr als ein Statement, nämlich: Ein klares Zeichen, dass unsere Kultur und Tradition erhalten bleiben muss.