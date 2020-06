Das Burgenland kann nachhaltig zum Corona-Gewinner werden. Die Zeit der Einschränkungen und des Verzichts der vergangenen Wochen ist so gut wie vorbei und das beinahe alte Leben hat uns wieder. Jetzt gilt es in den nächsten Wochen die Wunden zu heilen und dann nach vorne zu blicken.

Es gibt viele Menschen, die derzeit nicht wissen, wie es vor allem wirtschaftlich weitergehen soll. Hier gibt es zahlreiche Initiativen von Bund und Land, um den Bedürftigen unter die Arme zu greifen. Nachdem die Corona-Krise zunächst eine Gesundheits- und keine Wirtschaftskrise war, gibt es den Hoffnungsschimmer, dass spätestens mit September die komplette Wirtschaft wieder auf Hochtouren läuft.

Nichtsdestotrotz birgt diese Krise große Chancen. Gerade für das Burgenland. Im Tourismus bietet unsere Region alles, was man jetzt für einen erholsamen Urlaub braucht. Das gilt natürlich auch für uns Burgenländer selbst.

Die hier produzierten Lebensmittel sind vom Qualitätsstandard her weltweit vorne dabei. Gerade in der Lockdown-Zeit hat man gesehen, wie wichtig es ist, die heimischen Grundnahrungsmittel zu Hause greifbar zu haben. Immer wieder hört man auch, dass in der Krise selbst die größten Fleisch-Esser umdenken und auch vegetarisch genießen.

Das wird auch eine immer wichtigere Rolle spielen. Glaubt man den Experten, dass der weltweite exzessive Fleisch- und Wildtierkonsum Mitschuld an der Pandemie ist, kann der Verzicht viel bewirken. Die Konsumenten setzen auf viel burgenländisches Gemüse und weniger Fleisch, dafür aber hohe Qualität. Das ist in Summe günstiger als täglich billiges Fleisch – und kann einen Boom für die heimische (Land-)wirtschaft auslösen.