Land kann auch nicht alle Arbeitslosen aufnehmen

Man braucht kein Volkswirtschaftsexperte zu sein, um zu wissen, dass wir auch im Burgenland auf schwierige Zeiten zusteuern. Neben den Teuerungen bei Energie und Lebensmitteln werden mittlerweile auch Bauprojekte gestoppt. Grund sind mitunter die explodierenden Bau- und Rohstoff-Preise. Unternehmen berichten, dass die Preise über Nacht um 20 Prozent steigen. Und man dann auch nicht weiß, welchen Preis man für Materialien am übernächsten Tag bezahlen muss. Sofern man überhaupt etwas bekommt.

Gleichzeitig bedeutet aber ein Zurückfahren in vielen Bereichen der Produktion langfristig ein Arbeitsmarkt-Problem. Zudem sieht man auch in der Insolvenz-Statistik ein starkes Ansteigen im ersten Quartal, wie auf unserer Wirtschaftsseite zu lesen ist. Dies ist zum einen auf die derzeitige wirtschaftliche Lage zurückzuführen, gleichzeitig aber auch auf die „Nachwehen“ der Corona-Pandemie. Da konnten sich in den vergangenen Jahren einige Unternehmen dank guter Förderungen noch über Wasser halten. Mit Auslaufen der staatlichen Hilfen geht aber vielen Betrieben die Luft aus.

Im Burgenland will das Land bei den Teuerungen gegensteuern. Landeschef Hans Peter Doskozil will mit einem Fonds sozial schwache Menschen unterstützen, indem er industrielle Stromerzeugung aus Wind- und Photovoltaik besteuert. Die Opposition kritisiert diese Maßnahme heftig und spricht von Geldbeschaffung, weil dem Land aufgrund der Vielzahl der Doskozil‘schen Projekte mittlerweile auch das Geld ausgeht. Der Landeschef widerspricht den Vorwürfen und verweist auf die notwendige Hilfe für die Bedürftigen im Land.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber ebenso, die Firmen zu entlasten. Denn mit jeder Firmenpleite stehen auch Menschen auf der Straße. Und die drohenden zusätzlichen Arbeitslosen können auch nicht alle vom Land aufgenommen werden.