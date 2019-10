Die Bundes-SPÖ übt sich gerade in Selbstzerfleischung. Ähnlich wie bei der FPÖ zerlegen sich die Funktionäre gerade öffentlich.

Die burgenländische SPÖ geht seit längerer Zeit einen eigenen Weg und demonstriert seit jeher Geschlossenheit. Was im Grunde auch – bis auf die eine oder andere parteiinterne Diskussion – der Realität entspricht. Gestützt wird dieser Zusammenhalt vor allem mit dem gemeinsamen Feind von „außen“. Und das ist nicht immer Sebastian Kurz oder Vertreter anderer Parteien, sondern speziell die eigene Parteichefin in Wien. In erster Linie seit Christian Kern und jetzt bei Pamela Rendi-Wagner, versuchen die pannonischen Parteifreunde, öffentlich nur ja nicht mit der Bundes-SPÖ in Verbindung gebracht zu werden. Das hat zum einen inhaltliche Gründe, aber auch durchaus persönliche.

Aus diesem Grund gab es zuletzt auch Unterstützung für Max Lercher. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer wurde aufgrund eines Dienstleistungsvertrages in der Höhe von 20.000 Euro für die Leykam Media AG, wo Lercher Geschäftsführer ist, stark kritisiert. Die burgenländische SPÖ sieht da eine Intrige innerhalb der Bundespartei und spricht von „Solidarität für Max Lercher“.

Doch es herrscht Unmut. Denn Lercher wurde erst nach seinem Abgang von der Bundes-SPÖ Geschäftsführer dieser Firma, die erst danach den 20.000-Euro-Auftrag im Monat bekommen hat. Also insgesamt 240.000 Euro im Jahr. Lercher selbst bezieht dort „nur“ ein Gehalt von 6.000 Euro. Dass sich hier die burgenländische SPÖ klar auf die Seite von Lercher geschlagen hat, nur um der Bundes-SPÖ wieder eins auszuwischen, könnte sich im Nachhinein noch als Bärendienst erweisen.