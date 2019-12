Die letzte Landtagssitzung des Jahres und auch der Legislaturperiode stand vergangene Woche ganz im Zeichen der Budget-Diskussionen. Neben den sachlichen und zum Teil auch unsachlichen Wortmeldungen war es aber auch eine Sitzung des politischen Abschiednehmens. Zahlreiche Persönlichkeiten standen zum letzen Mal am Rednerpult. Allen voran der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl (ÖVP), die ehemaligen Landesräte Peter Rezar (SPÖ) und Michaela Resetar (ÖVP) und Ex-Landtagspräsident Gerhard Steier.

Alle waren in dieser Periode „nur“ noch einfache Abgeordnete und keine Regierungsmitglieder mehr. Und alle waren in ihren Parteien mehr oder weniger am Abstellgleis. Franz Steindl scheiterte damals an seinen internen Gegnern und fiel dem Schachzug des damaligen SPÖ-Landeshauptmannes und seinem rot-blauen Deal ebenso zum Opfer wie Michaela Resetar.

Auch Peter Rezar musste kurzfristig seinen Regierungssitz räumen und wurde – wie auch Gerhard Steier – Opfer einer überraschenden Verjüngungskur innerhalb der SPÖ. Im Gegensatz zu Rezar trat allerdings Steier sofort aus der Partei aus.

Alle diese ehemaligen Granden der burgenländischen Landespolitik schlugen innerhalb kurzer Zeit auf den Boden der politischen Realität auf – kein Chauffeur mehr, keine oder nur ganz wenige öffentliche Auftritte, keine Sekretärinnen, keine Mitarbeiter, kein Großraumbüro. Sogar den Terminkalender mussten sich die vier Mandatare selbst organisieren.

Was der Politik aber generell zu denken geben müsste: Alle vier schauen jetzt um einiges besser und fitter aus, als in ihrer „aktiven“ Zeit – trotz aller Machtverluste. Oder gerade deswegen.