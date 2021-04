Lockdown, Ausgangssperren, etc., etc., etc. – keiner kann und vor allem will es eigentlich mehr hören. Schon gar nicht ein paar Tage vor Ostern, wo man sich doch schon so darauf gefreut hatte, nach langen Monaten mit sehr viel Verzicht ein paar schöne Tage im größeren Familienkreis oder Freundeskreis zu verbringen oder die Feiertage für einen Ausflug zu nutzen. Aber die Ohren zuzuklappen, bringt genauso wenig, wie die Augen vor der Realität zu verschließen.

Und die sieht im Burgenland aktuell so aus, dass die Krankenanstalten der KRAGES am Anfang der Woche das Operationsprogramm auf Notbetrieb umstellen mussten, damit sogenannte Aufwachbetten aus dem OP-Bereich zu Intensivkapazitäten für COVID-Erkrankte umfunktioniert werden konnten.

Insgesamt 27 Beatmungsplätze für COVID-Fälle stehen somit laut KRAGES neben zehn weiteren für andere Akutfälle zur Verfügung. „Die letzte Eskalationsstufe“, wie es der zuständige Intensivkoordinator Primarius Herbert Gruber erklärt hat. Ein weiteres Erhöhen der Kapazitäten sei nicht möglich. Zwar gebe es noch die Möglichkeit, in Einzelfällen und wenn es aus medizinischer Sicht möglich und sinnvoll ist, betroffene Patienten in andere Bundesländer zu transferieren, allerdings sind auch dort bis auf wenige Ausnahmen die Kapazitäten nah am Limit.

Und genau da-rum heißt es, der Realität ins Auge zu sehen und auch, wenn es einem vielleicht immer schwerer fallen mag, die nötigen Maßnahmen mitzutragen. Andernfalls könnte es jeden selbst oder jemanden aus der Familie treffen, COVID-Patient Nummer 28 zu sein, der intensivmedizinisch betreut werden müsste, für den aber kein Intensivbett mehr frei ist.