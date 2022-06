Mehrere Rezepte notwendig

Werbung

Der vielfach prognostizierte Ärztemangel ist nicht mehr etwas, das uns in Zukunft drohen wird, sondern eine Herausforderung, die sich bereits jetzt stellt. Acht Stellen hatte die Burgenländische Ärztekammer zuletzt ausgeschrieben – nur ein einziger Bewerber hat sich gemeldet. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, das den Ernst der Lage deutlich macht.

Dazu gesellen sich Beispiele wie jenes von Weppersdorf, wo man dreizehn Ausschreibungen gebraucht hat, ehe sich eine Ärztin für die Kassenstelle als Allgemeinmedizinerin gefunden hat oder Gattendorf, wo dafür sogar 18 Ausschreibungen bzw. drei Jahre notwendig gewesen sind.

Und auch in den Krankenhäusern wird in vielen Bereichen medizinischer Nachwuchs gesucht. Das Land Burgenland hat schon eine Reihe von Initiativen gestartet, um hier gegenzusteuern, wie etwa Zuschüsse für die Gründung oder Übernahme von Ordinationen oder Stipendien für auszubildende Ärzte. So finanziert das Land ab Herbst 2022 jährlich 55 kostenlose Studienplätze an der Danube Private University für auszubildende Mediziner, wenn diese sich im Gegenzug verpflichten, nach ihrer Ausbildung mindestens fünf Jahre lang im Burgenland im niedergelassenen Bereich oder in einem Spital zu arbeiten.

Wichtige Initiativen, von denen aber angesichts der sich schon auftürmenden Pensionierungswelle bei Ärzten noch weitere folgen werden müssen. Ein klassisches Thema dabei ist die Frage des Einkommens. Für viele aber mindestens genauso wichtig wie das Gehalt ist die Work-Life-Balance. Hier wird es kreativer Ansätze bedürfen, um familienfreundliche Arbeitsmodelle und damit neue Anreize für den Arzt-Beruf zu schaffen. Eine im Raum stehende Forderung ist etwa auch der freie Zugang zum Medizinstudium oder Verpflichtungserklärungen für unterversorgte Gebiete am Land als Aufnahmekriterium. Am Ende des Tages wird es jedenfalls mehrere Rezepte brauchen, um einem Kollaps der ärztlichen Versorgung vorzubeugen.