Mit gehissten Fahnen und Orangen gegen Gewalt an Frauen

Zwischen 25. November (Internationaler Gedenktag für Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden) und 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) wird für das Thema „Gewalt an Frauen“ sensibilisiert. In Eisenstadt etwa werden anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ drei Aktionen vom Land, dem Frauenhaus und der Frauenberatungsstelle „Die Tür“ gesetzt: Fahnenhissen unter dem Motto „Frei leben ohne Gewalt“ vor dem Landhaus, die Plakataktion „16 Tage 16 Schläge“ und die Aktion „broken flowers“, bei der jede Blume für eine ermordete Frau steht.

Ein Zeichen setzten will auch der Soroptimistclub Pannonia Oberpullendorf mit der Kampagne „Orange the world“. Aufgrund der Klima- und Energiekrise verzichtet man hezwar bewusst auf die Beleuchtung bedeutender Gebäude mit orangenem Licht, die Clubschwestern werden aber Orangen mit Flyern verteilen, um Bewusstseinsbildung zu betreiben.

Denn laut Studien ist jede fünfte Frau in Österreich mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt wird. Im Burgenland wurden zuletzt 550 Männer in nur einem Jahr wegen häuslicher Gewalt von Gericht oder Polizei einem Gewaltpräventionstraining zugewiesen, was die Wichtigkeit der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ unterstreicht. Letztlich geht es darum mit solchen Aktionen nicht nur Betroffenheit, sondern konkretes Handeln auszulösen.

Eine Hauptursache, dass Gewalt an Frauen passiert bzw. passieren kann, ist die noch immer fehlende Gleichstellung, vor allem auch hinsichtlich Verdienst. Es würde also Schritte seitens der Politik benötigen, um Frauen finanziell unabhängiger zu machen. Wegen den explodierenden Wohnungspreisen etwa kommen diese oft nicht raus aus dem Haushalt mit dem Täter. Abhilfe könnte dadurch geschaffen werden, dass bei größeren Siedlungsbauprojekten eine Wohnung als Sozialwohnung genau für solche Fälle definiert wird.