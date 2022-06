Mit unabhängigem ORF im eigenen Land beginnen

Werbung

Mit zwei Ansagen sorgt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil diese Woche wieder für zahlreiche Diskussionen.

Das eine ist ein mehr oder weniger alter Hut: Im Burgenland ist längst bekannt, dass sich Doskozil schon lange eine Ampelkoalition (nach deutschem Vorbild) und einem damit verbundenen Ende einer Regierung mit ÖVP-Beteiligung „wünscht“. Wobei es sich genau genommen weniger um einen Wunsch, sondern vielmehr um eine der wenigen Möglichkeiten handelt, die nach den kommenden Nationalratswahlen mit SPÖ-Beteiligung möglich ist. Die Ansage Doskozils löste vielmehr die wiederholte Aufregung um die Frage des Spitzenkandidaten aus und untermauert kurz vor der Sommerpause wieder einmal, dass sich die SPÖ-Bundeschefin nach wie vor noch nicht sicher sein kann, dass sie die SPÖ in die nächste Wahl führen wird.

Die andere Forderung von Doskozil hatte doch einen gewissen Neuigkeitswert. Der Landeshauptmann setzt sich öffentlich für eine Entpolitisierung des ORF ein. Der Landtag soll einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof stellen, um das ORF-Gesetz, das die Regeln für die Besetzung des Stiftungsrates festlegt, prüfen zu lassen.

Jeder Schritt, den ORF unabhängiger von der Politik zu machen, ist zu begrüßen. Denn die Realität am Küniglberg in Wien sieht oft anders aus. Politische Einflussnahme steht oft auf der Tagesordnung.

Wenn Doskozil einen völlig unabhängigen ORF haben will, könnte er auch im Burgenland mit gutem Beispiel vorangehen. In den Bundesländern ist es seit Jahrzehnten gelebte Praxis, dass der Generaldirektor des ORF mit dem jeweiligen Landeshauptmann das Einvernehmen bezüglich Besetzung des Landesdirektors herstellt. Wenn es der Landeshauptmann mit der Unabhängigkeit tatsächlich ernst meint, könnte er bei der nächsten Direktoren-Besetzung in rund vier Jahren auf sein „Stimmrecht“ öffentlich verzichten.