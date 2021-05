Mutter sein ist in der heutigen Zeit mit jedem Job im Top-Management locker zu vergleichen. Auch wenn im Normalfall stets die schönen Seiten überwiegen sollten, leisten unsere Mütter tagtäglich Überragendes.

Gerade im Burgenland, wo früher die meisten Männer die ganze Woche in Wien arbeiten waren, hielten in erster Linie die Frauen die Familien zusammen. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar viel getan und auch die Männer sind aufgrund erhöhter Mobilität und mehr Arbeitsplätzen im Land mehr bei den Familien, aber die Hauptlast liegt noch immer ganz oft bei den Frauen.

Besonders hart trifft es nach wie vor die Alleinerzieherinnen. Sie müssen täglich den Spagat zwischen Kindererziehung und Job, begleitet von Geldsorgen und Existenzängsten, meistern. Viele fühlen sich dabei vom Staat allein gelassen. Denn vieles ist in unserem Land darauf ausgerichtet, dass Frauen so früh wie möglich wieder in das Berufsleben zurückkehren können – Stichwort Kinderkrippen & Co. Das ist zwar ein wichtiges Instrument und eine starke Hilfe für Frauen, die rasch wieder beruflich tätig sein wollen. Frauen, die sich in den ersten Jahren ausschließlich um die Kindererziehung kümmern wollen, werden aber finanziell vom Sozialstaat ziemlich im Stich gelassen.

Frauen, die sich in den ersten Jahren ausschließlich um die Kinder kümmern wollen, müssen sich dies selbst auch leisten können. Alleinerzieherinnen sind meist zum Arbeiten gezwungen, um finanziell durchzukommen. Auch daran sollten unsere Politiker denken, wenn sie kommenden Sonntag alle unsere Mütter im ganzen Land – zu Recht – in den höchsten Tönen loben und wertschätzen.