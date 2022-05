Neues Logo, mehr Tabak-Umsatz und neuer Chef für Wein

Werbung

Im Burgenland haben sich in dieser Woche wieder einige bemerkenswerte Ereignisse abgespielt. Einer der größten Aufreger war wohl die Umstellung des größten Energieversorgers des Landes, Energie Burgenland auf Burgenland Energie. Was in „normalen“ Zeiten wohl nur eine Randnotiz gewesen wäre, erzürnt gerade aber die politische Opposition im Land. Grundtenor: In Zeiten, wo besonders die Energie so teuer geworden ist, sollte man lieber den Gas- und Strompreis reduzieren, anstatt Millionen in eine neue Marke zu stecken.

Die Burgenland Energie konterte und behält sich rechtliche Schritte vor, da in diesem Jahr die Marketing-Kosten inklusive Neu-Auftritt insgesamt reduziert worden seien. Die ÖVP gibt sich dennoch nicht zufrieden und verlangt eine Offenlegung aller Kosten.

Grundsätzlich lässt sich über Markennamen und Logos immer gut streiten. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Die generelle Logik für die neue Positionierung ist aber durchaus nachvollziehbar. Zudem erhöhen öffentliche Debatten natürlich die Aufmerksamkeit. Dennoch: Die Umstellung zu einem späteren Zeitpunkt, wo der gesamte Teuerungs-Wahnsinn vielleicht schon etwas abgeflacht ist, hätte den Kritikern viel Wind aus den Segeln genommen.

Apropos Wind: Mit „Heimkehrer“ Christian Zechmeister hat der Weintourismus den wohl besten burgenländischen Experten rund um unser Vorzeigeprodukt als Geschäftsführer gewinnen können. Zechmeister, der zuletzt als Prokurist bei Österreich Wein den gesamten heimischen Markt verantwortet hat, wird viel frischen Wind mitbringen und viele zusätzliche Gäste ins Land holen.

Gejubelt haben auch Burgenlands Trafikanten. Hierzulande stieg der Tabakwaren-Umsatz um zehn Prozent (österreichweit acht) gegenüber dem Vorjahr. Allerdings kein Alarm für die Ärzte, dass mehr geraucht wurde. Es waren wegen Corona nur oft die Grenzen zu Ungarn zu.