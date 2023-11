Nicht nur zu Martini lieber „Good News“ als „Bad News“

Der Heilige Martin, unser Schutzpatron des Landes, würde mit Sicherheit seine Freude mit den Gewinnern des Martini-Preises 2023 haben. Unsere rund 100-köpfige, hochkarätige Jury hat auch heuer wieder in fünf Kategorien tolle Menschen und tolle Projekte ausgewählt, die die bunte Vielfalt, Kreativität und Leistungsbereitschaft des Burgenlandes widerspiegelt.

Wir wollen als BVZ mit dem Martini-Preis ein Zeichen setzen und die vielen positiven Projekte und optimistischen Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Denn wir wollen auch als Medium das ganze Jahr über nicht allein die „Bad News“ verbreiten, sondern vor allem über „Good News“ berichten, was in den Regionen und im ganzen Land vor sich geht - von engagierten Menschen in den Vereinen, den ehrenamtlichen Helfern und ganz vielen Projekten sowie Initiativen, die zum Vorteil von vielen anderen entwickelt werden.

In Zeiten der Sozialen Medien, wo sich jeder sofort empört und kritisiert (ohne zu reflektieren), wollen wir eine ruhige, faktenbasierte aber auch leidenschaftliche Alternative sein - sowohl als Zeitung als auch online.

Da passt auch sehr gut die Motivation der diesjährigen Preisträgerin in der Kategorie „Kultur“, Johanna Sebauer, für ihr Buch „Nincshof“. Die Marzer Autorin wollte laut eigenen Angaben „immer schon übers Burgenland schreiben. Als junger Mensch, als mir manchmal vielleicht auch ein bisschen fad war, hab ich mir vorgestellt, wie eine Revolution hier aussehen könnte. Dann bin ich draufgekommen, dass die Menschen – wie in Nincshof – vielleicht nur ihre Ruhe haben wollen“.

Diese Ruhe darf man nicht mit den berühmten drei Affen - nichts hören, sehen, reden - verwechseln. Diese Ruhe könnte sich vor allem die Politik zu Herzen nehmen. Denn Menschen wollen, dass die Rahmenbedingungen in Staat, Land und Gemeinde passen und dadurch das Leben im Sinne des Heiligen Martins, wo es vor allem um das Miteinander und Teilen geht, einfacher geht und mehr Spaß macht.

In diesem Sinne gratulieren wir den Preisträgern Anna Fuhrmann (Kategorie Sport), Lukas Püspök (Wirtschaft), Johanna Sebauer (Kultur), der HAK Frauenkirchen (Zukunft) sowie Catharina Flieger & Birgit Machtinger (Engagement) an dieser Stelle ganz herzlich zum „Martini 2023“.