Null Bock auf Arbeit? Neue Studie zeigt Frust der Jugendlichen auf

Wer sich wundert, warum so mancher Jugendliche keinen Bock auf Arbeit hat, sollte sich die Jugend-Studie in der aktuellen BVZ genauer ansehen.

Gerade die Auswertung der burgenländischen Daten macht Grund zur Besorgnis: Immerhin glauben fast drei Viertel, dass sie sowieso keine Pension mehr bekommen werden, generell wollen die jungen Burgenländer von allen Jugendlichen in Österreich am wenigsten gern ganztags und dauernd arbeiten. Hinzu kommt die finanzielle „Trostlosigkeit“: So glaubt mehr als die Hälfte, dass ohne Erben kein Eigentum beim Wohnen mehr leistbar sein wird. Und auch die Politik bekommt ihr Fett ab: 70 Prozent der Befragten attestieren der Politik in Sachen Jugendpolitik Versagen auf ganzer Linie.

Verwundern dürfen diese Ergebnisse nicht. Die Zeit der Pandemie hat größere Wunden bei der jungen Generation hinterlassen, als man zunächst gedacht hat. Denn nicht nur die Zahl der psychischen Erkrankungen hat enorm zugenommen, sondern auch das Frust-Potenzial.

Sehr oft wird in Diskussionen davon gesprochen, wie wichtig es sei, junge Menschen für Jobs zu motivieren. Dabei wird oft vergessen: Wollen die Jugendlichen überhaupt noch die „alten“ Jobs? Viele stellen sich die Frage, warum sie 40 bis 50 Stunden in einem Beruf verbringen sollen, wo sie weder Sinn noch Freude finden können.

Auch wenn die „Mir ist alles wurscht“-Mentalität bei weitem nicht alle Jugendlichen betrifft, so muss man diese Tendenzen ernst nehmen. Hier ist es nötig, neue Berufsfelder zu erschaffen, die den Werten und den Interessen der Jugendlichen gerecht werden. Denn bei allen Unsicherheiten steht eines ganz sicher fest: Die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Roboter-Industrie wächst gerade massiv und wird schon bald die Arbeit von Millionen Menschen (24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr) übernehmen.