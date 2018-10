Bald-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will künftig nur noch Bio-Landwirtschaft im Burgenland sehen. Im Grunde ein tolles Ziel, das man nur unterschreiben kann. Allerdings hat diese Forderung zuletzt auch einen fahlen Beigeschmack bekommen.

Zum einen ist die Vorgehensweise nicht unbedingt die feine englische Art. Auch wenn die Landwirtschaftskammer tief schwarz ist und vielleicht manche Abteilung personell nicht gerade unterbesetzt ist, so kann man die Verärgerung und die Verunsicherung in der Kammer durchaus verstehen, wenn über Nacht die Hälfte der bisherigen Landesgelder gestrichen werden sollen.

Zudem spricht die SPÖ stets von Förderungen, die die Landwirtschaftskammer erhält. In Wirklichkeit werden Dienstleistungen, die die Kammer für das Land übernimmt, abgegolten. So wie es seit 2008 vertraglich geregelt ist. Nicht mehr und nicht weniger.

Dass mit dieser rigorosen Kürzungsmaßnahme gar keine parteipolitischen Überlegungen im Hintergrund mitspielen, kann man also nur schwer glauben.

Das Burgenland ist das Land mit dem höchsten Anteil an Bio-Landwirtschaft in ganz Österreich. Und auch die konventionellen Landwirte darf man jetzt nicht so hinstellen, als wären sie die Giftmischer und Pflanzenvernichter par excellence. Denn es gibt genügend regionale Betriebe, die nicht rein Bio sind und dennoch hervorragende Qualität erzeugen.

Soll das Land wirklich auf 100 Prozent Bio umgestellt werden, gehört ein Masterplan der Regierung her, wie und bis wann das konkret umgesetzt werden soll. Die eine Million Euro, die der Kammer abgezweigt werden, ist hier sicher noch lange nicht das Gelbe vom (Bio-)Ei.