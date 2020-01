„Gut gegangen, nix geschehen“ - könnte man zusammengefasst den kurzen aber intensiven Wahlkampf beschreiben. Am Sonntag wird der künftige Burgenländische Landtag gewählt. Oft ist in diesem Wahlkampf zu hören gewesen, dass es „langweilig“ oder kaum angriffig war. Andererseits wird in der Bevölkerung oft gejammert, dass die Politiker nur streiten. Jedem alles recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

Die einzelnen Parteien sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die SPÖ wurde zur „Liste Doskozil“ und fokussierte die gesamte Intensiv-Phase im Jänner auf Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die ÖVP und die Grünen schwimmen auf der positiven neuen Regierungs-Welle. Die FPÖ leidet ein wenig unter der schwierigen Phase der Bundes-FPÖ, hofft aber, den burgenländischen Weg weiterführen zu können. Neos und die Liste Burgenland werden bis zum Schluss noch rennen.

Der gesamte Wahlkampf war zwar kurz, aber – oder gerade deshalb – sehr intensiv. Bei den Funktionären der Basis hört man in dieser Woche immer öfter, dass sie dann auch froh sind, wenn die Wahlkampfzeit wieder vorbei ist. Gerade in der heutigen Zeit muss man auch allen Kandidaten auf Bezirks- und Gemeindeebene Respekt und Anerkennung zollen. Denn in diesen Tagen von Tür zu Tür rennen und um Wählerstimmen zu kämpfen, erfordert auch ein großes Maß an Mut und Engagement. Vor allem dann, wenn einem an der Haustür jede Menge Kritik entgegenkommt.

Wer als Bürger der Meinung ist, seine Stimme bringe sowieso nichts, der möge bei Listen-Chef Manfred Kölly nachfragen, der im Jahr 2010 mit genau einer (!) Stimme mehr noch den Sprung in den Landtag schaffte.