ÖVP-Chef Christian Sagartz und das Dilemma des „Ewigen Zweiten“

ÖVP-Chef Christian Sagartz will Erster werden – bei den kommenden Landtagswahlen 2025 im Burgenland. Da fängt schon das erste Dilemma an: Auf der einen Seite kann er nicht von Haus aus in eine Wahl gehen und behaupten, es reiche ihm der zweite Platz. Auf der anderen Seite ist es aus heutiger Sicht denkunmöglich, dass die ÖVP die absolut regierende SPÖ bei den Wahlen überholen wird. Sagartz weiß das, kann sich aber natürlich nicht schon im Vorfeld geschlagen geben.

Worauf die ÖVP als zweitstärkste Partei im Lande aber schon hofft, ist das Brechen der absoluten Mehrheit der SPÖ und somit Chancen auf eine Regierungsbeteiligung in der nächsten Periode. Damit die Türkisen dieses Ziel erreichen, will sich Sagartz aus dem EU-Parlament zurückziehen und voll auf das Burgenland konzentrieren. Zuvor muss er sich noch offiziell im Jänner 2024 zum Spitzenkandidaten küren lassen und danach seine Zelte in Brüssel abbauen.

Allerdings wartet da bereits das nächste Dilemma auf den gebürtigen Pöttschinger: Geht er daraufhin in den burgenländischen Landtag und wird dort auch noch Klubobmann, vergrämt er den jetzigen Klubchef Markus Ulram oder eine der Landtagsabgeordneten aus seinem Bezirk: Melanie Eckhardt oder Julia Wagentristl.

Übernimmt er allerdings keine Funktion im Landtag, werden ihm seine Kritiker wieder vorwerfen, ähnlich wie Andreas Babler im Bund, nur vom politischen Spielfeldrand zuzusehen. Also entweder muss er interne Diskussionen und schlechte Stimmung in Kauf nehmen oder dem politischen Gegner eine Flanke aufmachen, die sicherlich im Wahlkampf stets gegen ihn verwendet werden würde.

All diese Themen will Christian Sagartz mittels Tour durch das Land und alle Gemeinden wegwischen. Immerhin kann er als „Zweiter“ nur auf sehr persönlicher Ebene und im Kontakt mit vielen Menschen versuchen, zu punkten. Denn mit Hans Peter Doskozil steht ihm ein amtierender Landeshauptmann gegenüber, der nicht nur die Themen massiv vorgibt, sondern der es auch versteht, mit seinen Äußerungen zu polarisieren und die Aufmerksamkeit ganz auf sich zu lenken. Und man hat bei Doskozil nach der Sommerpause nicht den Eindruck, dass er in naher Zukunft seine Taktik ändern möchte.