Ofczarek-Kampagne polarisiert und erfüllt ihren Zweck

Dort zu leben, wo andere gerne Urlaub machen, ist nicht nur ein Werbespruch, sondern auch der Beweis für hohe Lebensqualität. Und diese steigt im Burgenland Jahr für Jahr. Die Tourismuszahlen vom Sommer können sich sehen lassen. Tourismusreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Tourismusdirektor Didi Tunkel jubelten diese Woche über ein Plus von knapp vier Prozent bei den Nächtigungen und knapp neun Prozent bei den Ankünften.

Burgenland-Werbung Ofczarek wieder im Dienste von Tourismus und Wein Burgenland

Das ist natürlich in erster Linie der Verdienst der zahlreichen Tourismusbetriebe im ganzen Land – der großen Hotels und Resorts ebenso wie der vielen kleinen Gästehäuser und Zimmervermieter. Diese hatten es in der Corona-Zeit besonder schwer und mussten sich unter enormen Kraftanstrengungen wieder in den „Normalbetrieb“ zurückkämpfen. Außerdem waren im Vorjahr Bilder vom niedrigen Wasserstand des Sees in den sozialen Medien nicht gerade förderlich für das Burgenland als Urlaubsdestination. Der Höhepunkt war eine österreichweite ORF-Doku „Neusiedl ohne See“ von Hanno Settele im Juni, wo fiktive Bilder von einem komplett ausgetrockneten Neusiedler See gezeigt wurden. Die Empörung war (zu Recht) enorm. Immerhin hatten viele Menschen in Österreich den Eindruck, dass der See tatsächlich komplett ausgetrocknet sei und es gab viele Stornierungen.

Seitens des Burgenland Tourismus wurde gegengesteuert und die Sommersaison war unterm Strich trotzdem eine erfolgreiche. Die neu gestartete Werbekampagne „Gustostücke“ mit dem Burgschauspieler Nicholas Ofczarek polarisiert, sorgt für Gesprächsstoff und erfüllt somit ihren Zweck. Diesmal soll nicht nur der Wein, sondern insgesamt der Genuss im Mittelpunkt stehen. Das passt auch gut zum kommenden Herbst.

Aktuelle Statistik August brachte dem Tourismus ein Plus: 487.313 Übernachtungen im Land

Mit einem Mix aus zahlreichen Veranstaltungen mit Kultur, Kulinarik und Wein sowie Radfahren und Wandern kombiniert mit Relaxen in den Thermen will der Tourismus auch noch bis zum Jahresende bei Gästen im In- und Ausland punkten. Und die weitere gute Nachricht: All diese Angebote können wir Burgenländer praktisch vor der Haustür genießen.