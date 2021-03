Ganz viele Menschen im Burgenland freuen sich nach dem Lockdown auf ein Gläschen Wein oder Bier im Lokal mit Freunden, Essen mit den Liebsten im Restaurant oder ein nettes Konzert zu besuchen. Natürlich ohne Maske. Auch unsere Video-Umfrage (auf bvz.at) zum Thema Fasten und Ende des Lockdowns unter Persönlichkeiten des Landes ergab in etwa dieses Stimmungsbild.

Hier kommt die menschliche Psyche zum Vorschein: Erst wenn man etwas nicht mehr hat oder tun kann, weiß man es erst richtig zu schätzen. Gerade am Land hätte es so gesehen, ob einer derart großen Sehnsucht nach dem öffentlichen Gesellschaftsleben, wohl kaum ein derart rapides Wirtshaussterben in den vergangenen Jahren geben müssen.

Bis wir aber das öffentliche Leben wieder zurückbekommen, dürfte wohl noch ein strengerer März kommen. Nach Ostern sollte es allerdings aufwärts gehen – vor allem, weil die Impfwelle jetzt scheinbar tatsächlich in Fahrt kommt. Neben der Impfung hat man beinahe schon vergessen, dass es auch Medikamente gegen die Krankheit geben wird und teilweise jetzt schon gibt. Auch das muss in einer klaren Strategie für den künftigen Umgang mit dem Virus Platz finden. Denn Mutationen wird es wohl immer geben - egal ob aus Südafrika, England oder Brasilien.

Die Euphorie nach dem Ende der Pandemie ist groß im Land. Dabei sollte man aber bedenken, dass die Pandemie zwar bald vorbei sein, aber das Virus bleiben wird. Dies sollte man verinnerlichen, aber gleichzeitig die realistische Hoffnung behalten, dass man künftig zwar auch daran erkranken kann, aber dann auch niemand mehr daran sterben muss.