So schnell geht es in der Politik: Die Grünen flogen 2017 auf Bundesebene bei den Nationalratswahlen aus dem Parlament. Und vor einem Jahr hätte man den Grünen den Wiedereinzug in den burgenländischen Landtag bei den Wahlen 2020 nur mit viel Engagement und Glück zugetraut.

Jetzt sieht die Ausgangslage wieder ganz anders aus: Auf Bundesebene haben die Grünen sehr gute Chancen auf den Wiedereinzug und sogar auf ein zweistelliges Prozentergebnis. Ein Grund dafür ist sicher das verstärkte allgemeine Interesse am Klimaschutz innerhalb der Bevölkerung. So sahen etwa die Menschen bei der vergangenen EU-Wahl die Themen Klima- und Umweltpolitik als die wichtigste Aufgabe der Europäischen Union an – klar vor Migration und Grenzsicherung. Hier profitieren die Grünen natürlich sprichwörtlich davon, dass man hier lieber zum Schmied als zum Schmiedl geht.

Zudem zeigt sich der Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler authentisch, hemdsärmelig und ohne den berühmten (grünen) moralischen Zeigefinger.

Diesen erhobenen Zeigefinger möchten manche ihrer politischen Gegner auch gerne und oft der burgenländischen Spitzenkandidatin Regina Petrik umhängen. Die studierte Erziehungswissenschafterin wird aber dennoch von allen Fraktionen für ihre inhaltliche und sachliche Herangehensweise geschätzt.

Die Landtagswahl wird für Regina Petrik dennoch richtungsweisend. Denn angesichts der aktuellen Themenlage sowie des zu erwartenden Rückenwindes von den Nationalratswahlen, sollten die Grünen doch deutliche Zugewinne verzeichnen. Wenn nicht, wird es wohl auch bei den Grünen wieder mal eine Obfrau-Debatte geben.