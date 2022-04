Plattform für ein Spektakel

Werbung

Nicht weniger als 692 Sportlerinnen, Sportler, Gute Seelen und Nachwuchsteams bilden bei der diesjährigen BVZ-Sportlerwahl beeindruckend ab, wie sich die Fixinstitution der rot-goldenen Sportfamilie in ihrer Breite entwickelt hat. Hier lohnt sich ein Blick zurück: 232, 356, 397, 409, 459, 466, 468 und nun eben 692 sind in diesem Kontext nicht die Gewinnzahlen einer x-beliebigen Tombola, sondern der Steigerungs-Beleg in den vergangenen Jahren von 2015 bis 2022. Seit damals kann nämlich in nicht weniger als vier Kategorien mitgevotet werden. Insgesamt wurde dabei eben 2015 für 232 Personen oder Mannschaften abgestimmt, 2021 waren es schon 468. Bei der diesjährigen BVZ-Sportlerwahl wurde der Trend auf insgesamt 692 geboostert. Die beeindruckende Breite darf freilich nicht von der absoluten Spitze ablenken – mit Werten von 159.428, 77.708 sowie 44.034 Stimmen sind schon alleine die Top-Drei-Dimensionen riesig. So groß, dass man es kategorieübergreifend nur mit einer Anzahl von über 10.000 Stimmen in die Top-Ten der Ergebnis-Rangliste schaffte. Sämtliche Stimmen der Wahl sprechen mit der Gesamtanzahl von 526.415 ohnehin auch für sich.

Und doch ist die besagte Zahl 692 der heimliche phänomenale Sieger. Über 200 Gewählte mehr als im Vorjahr beweisen, dass die BVZ-Sportlerwahl als Sympathiewahl (bei der alle gewählt werden dürfen) mehr denn je im Trend liegt. Ganz gleich, wie oft für die jeweiligen Personen oder Teams abgestimmt wurde: Es galt und gilt offensichtlich, so vielen wie möglich zumindest eine Stimme zu geben, um einfach dabei zu sein. In manchen Vereinen kam so eine stattliche Anzahl an Gewählten heraus. Sie alle sind schließlich ebenfalls ein wichtiger Teil des großen Ganzen. Burgenlands Sportfamilie darf sich bei dieser Wahl somit also auch durchaus charmant selbst abfeiern – und als BVZ sind wir stolz darauf, die optimale Plattform für dieses Spektakel zu bieten.