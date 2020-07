Das Auf und Ab in den Gemeindekassen galt schon vor der Corona-Krise als verlässlich wiederkehrendes politisches Diskussionsfeld – und (je nach aktueller Koalition) wurde der Ball zwischen den Parteien politisch auch hin- und hergespielt. Am Ende des Tages aber betonten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Couleur stets, dass man ja eigentlich im selben Boot sitze: Die Sorge um laufende Kosten und Abgaben bei gleichzeitig großen Plänen und notwendigen Investitionen ist schließlich allen Kommunen gleich.

Investiert wird fleißig, zu Recht gelten die Gemeinden als „größte Arbeitgeber“. Das jährliche Bonitäts-Ranking listet zudem nicht weniger als 34 burgenländische Kommunen unter den bundesweiten Top-250. Rein rechnerisch scheint es mancherorts durchaus möglich, dass Belastungen auch gestemmt werden können.

Mit Corona kam aber eine neue, unberechenbare Komponente dazu, die auf allen Ebenen voll eingeschlagen hat. Jetzt geht es für alle Gemeinden um die höchst notwendige Unterstützung. Wobei aber auch die Abgaben weiterhin geleistet werden müssen. Und damit findet man sich wieder mittendrin in einer politischen Diskussion: Die einen (ÖVP) fordern mehr Einsatz des Landes und beklagen zu hohe Abzüge; die anderen (SPÖ) verweisen auf ein Vorfinanzierungs-Modell und fordern wiederum mehr vom Bund; die unabhängigen Listen kritisieren generell das Polit-Match.

Der Ball wird wieder hin- und hergespielt, das liegt auch in Zeiten von Corona in der Natur der politischen Sache, ebenso wie die Diskussionen. Entscheidend ist nur, dass das Geld in den Gemeinden und damit bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.