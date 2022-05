Politiker müssen halten, was sie versprechen

Werbung

Beim Landesparteitag der SPÖ Burgenland am Samstag wurde Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erwartungsgemäß mit großer Mehrheit (97,8 Prozent) als Parteichef bestätigt, wir hatten berichtet:

Mit Spannung erwartet wurde dabei auch das Wiedersehen mit SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner. Während die Begrüßung freundlich „neutral“ ablief (zur Begrüßung gab es Bussi links und rechts), wurde durch zwei Aktionen wieder einmal deutlich, wie zerrüttet diese „Beziehung“ tatsächlich ist: Zunächst schüttelte die Parteichefin jedem Kandidaten der Gemeinderatswahl, die gemeinsam mit dem Landeschef in die Oberwarter Informhalle einzogen, demonstrativ die Hände, was einen schwungvollen Auftritt auf die Bühne verzögerte und die gesamte Aufmerksamkeit auf Rendi-Wagner zog.

Danach gab es vom Landeschef auf der Bühne – gut verpackt – eine saftige Breitseite gegen „Päm“ (O-Ton Doskozil), indem er sich eine sozialdemokratische Bundeskanzlerin oder einen sozialdemokratischen Bundeskanzler wünschte. Das ist insofern bemerkenswert, da seit dem Auftritt Rendi-Wagners mit den SPÖ-Altkanzlern niemand öffentlich daran zweifelt, dass sie die Spitzenkandidatin im Bund sein wird. Doskozil sieht das anders – und sagt es auch.

So wie vieles anderes auch. Angefangen von Gratis-Nachhilfe, -Musikinstrumenten und -Ski sowie flächendeckender, wohnortnaher Pflegeeinrichtungen. Er möchte das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen, indem er umsetzt, was er ankündigt. Etwas untergegangen in der allgemeinen Wahrnehmung ist die erneute Ankündigung, dass bald große Energiespeicher im Burgenland zur Verfügung stehen könnten.

Etwas, worauf die ganze Welt wartet, soll bei uns starten? Aus heutiger Sicht schwer zu glauben. Allerdings hatte beim Parteitag 2018 auch niemand damit gerechnet, dass Doskozil den Mindestlohn von 1700 Euro netto (statt brutto) tatsächlich umsetzt.