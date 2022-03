Positives zwischen Corona-Chaos und Ukraine-Wahnsinn

Diese Woche hat im Burgenland mit halbwegs positiven Nachrichten begonnen: Bis Mittwoch wurden mehr als 600 Ukrainer sicher untergebracht. Die Aktion, die Vertriebenen mit Bussen ins Land zu holen, kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Hier gilt der größte Respekt allen Beteiligten an der Aktion und auch all jenen Menschen im Land, die Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

All jenen Kritikern, die hier von einem Tropfen auf dem heißen Stein sprechen oder sich über die Hilfsaktion beschweren, weil zuerst die Armut in Österreich bekämpft werden sollte, denen sei ins Stammbuch geschrieben: Es gab auch Zeiten, die gar nicht so lange zurückliegen, wo wir Burgenländer auf Hilfe angewiesen waren – und sie bekommen haben. Zum Glück. So gesehen, ist jeder einzelne Mensch, der durch die Bus-Aktion aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit gebracht wurde, tausend Mal mehr wert, als ein blau-gelbes „Unterstützungsposting“ auf Facebook.

Neben dem Ukraine-Krieg beschäftigt uns aber weiterhin auch Corona. Gerade jetzt kennt wohl jeder jemanden, der Corona hat oder in Quarantäne ist. Hier kritisieren zurecht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth die aktuellen Verordnungen der Bundesregierung.

Der Landeshauptmann ist dafür, dass Ungeimpfte für die PCR-Tests zahlen müssen, Geimpfte sie weiterhin gratis bekommen sollen. Und Wirtschaftsboss Nemeth spricht sich seit Wochen für die Aufhebung aller Quarantäne-Maßnahmen aus. Er trifft da den Nerv vieler Unternehmer. Über 13.000 Burgenländer sind derzeit in Quarantäne, ganz viele ohne Symptome. Dadurch sind Betriebe und Institutionen kurz vor dem vorübergehenden Zusperren.

Damit das verhindert wird, sollte das Freitesten noch weiter verkürzt werden. Bis zu sieben Tage Quarantäne (bis der Bescheid kommt), sind noch immer eine (zu) lange Zeit.