Die Diskussion rund um das neue Arbeitszeitgesetz zeigt wieder einmal, wie notwendig es war, die Koalition zwischen ÖVP und SPÖ zu beenden. Sowohl im Land wie auch auf Bundesebene.

Der sogenannte 12-Stunden-Arbeitstag zeigt, wie weit sowohl die SPÖ als auch die ÖVP von einem gemeinsamen sachorientierten Lösungsansatz entfernt sind. Auf der einen Seite wird sofort das alte Klassenkampf-Thema herangezogen. In einer Pressekonferenz der SPÖ, an der auch Landesrat Hans Peter Doskozil teilnahm, wurde das geplante Gesetz naturgemäß zerlegt und kritisiert. Gleichzeitig wurden die Unternehmer pauschal verurteilt und so dargestellt, als ob jeder Arbeitgeber seine Mitarbeiter künftig fünf Tage die Woche 12 Stunden am Tag arbeiten lassen wird und dafür auch nichts bezahlen will.

Auf der anderen Seite ist aber auch eine gewisse Überheblichkeit der Bundesregierung und insbesondere der ÖVP spürbar. So nach dem Motto: Jetzt zeigen wir euch, wer im Staat das Sagen hat. Beide Haltungen werden vor allem eines bewirken: Die Fronten zu verhärten und von einer Sachlösung im Sinne der Unternehmer UND der Arbeitnehmer noch weiter wegzukommen. Denn eines ist amtlich: Im überwiegenden Großteil der Unternehmen geht es zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern partnerschaftlich und fair zu. Schwarze Schafe gibt es sowohl bei den Unternehmern, aber genauso auch bei den Mitarbeitern.

Weder „hüben noch drüben“ werden durch neue Gesetze diese zu „weißen Lämmern“. Aber jene, die gemeinsam eine neue Arbeitswelt leben wollen, können künftig den Graubereich verlassen und dies im Rahmen der gesetzlichen Legalität tun.